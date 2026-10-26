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Сыпь и язвы по всему телу: москвичка привезла ужасную болезнь из Абу-Даби

Здравоохранение

Жительница Москвы вернулась из Абу-Даби и сразу заболела. Ее тело покрылось сыпью, а во рту появились язвы, сообщает Baza.

Когда девушка обнаружила первые симптомы, то решила, что это аллергия. Она намазалась мазью и легла отдыхать, но ночью почувствовала себя хуже.

Отек распространился на губы и горло, девушке стало трудно дышать, после чего супруг вызвал скорую помощь. На следующий день она сама отправилась в больницу.

Медики поставили диагноз — вирусный дерматит, а также назначили курс капельниц. При этом сыпь к тому времени покрыла уже 100% всего тела.

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