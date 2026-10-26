В Коломне продали бывший психоневрологический диспансер за 9,5 млн руб

Здание бывшего психоневрологического диспансера с земельным участком в Коломне продали на торгах за 9,5 млн рублей. Новый владелец планирует реализовать там социальный проект, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Одноэтажное здание бывшего психоневрологического диспансера площадью 186 кв. м с участком 361 кв. м находится в Коломне по адресу: ул. Девичье поле, д. 15. Детали социального проекта, который планирует новый собственник, пока не раскрываются.

В торгах участвовали 16 претендентов. Начальная цена здания с участком выросла более чем вдвое — с 4,26 млн до 9,5 млн рублей. Продажу провели в рамках прогнозного плана приватизации областной недвижимости. Торги организовал комитет по конкурентной политике Московской области при участии ГКУ «Региональный центр торгов».

«Торги — это удобный и работающий вариант приобретения земли или недвижимости в Подмосковье. Мы регулярно рассказываем, как объекты, реализованные на аукционе, обретают новую жизнь», — рассказали в комитете.

В качестве примера в комитете привели базу отдыха в Домодедове, которая получила новое применение благодаря торгам 2025 года. Об этом подготовлен отдельный сюжет.

В рамках плана приватизации на аукционы и конкурсы выставляют здания с участками, территории бывших лагерей, санаториев, баз отдыха, амбулаторий и поликлиник, которые государство больше не использует. Это позволяет вовлечь имущество в хозяйственный оборот и дать предпринимателям площадки для проектов.

Все лоты представлены на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Граждане и предприниматели могут изучить объекты и принять участие в торгах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.