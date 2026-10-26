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«Сердце разрывается»: вдова Миши Маваши опубликовала пост после его смерти

Культура

Супруга рэпера и общественного деятеля Миши Маваши (Ница) тяжело переживает внезапную гибель мужа. Она рассказала в соцсетях о глубокой душевной боли на фоне недавнего радостного события в их жизни, сообщает Starhit.

«Сердце разрывается… Всего несколько дней назад был самый счастливый день… И вот тебя нет», — написала девушка.

Екатерина не знает, как продолжать жить дальше после того, как самый счастливый день сменился утратой. 

Пара зарегистрировала отношения 15 октября, а 25 октября 41-летний артист скончался в собственной квартире. Согласно предварительной информации, музыкант мог покончить с собой, когда его жена находилась в соседней комнате.

Пользователи социальных сетей выражают Екатерине соболезнования в связи с трагическим уходом супруга. За несколько дней до инцидента на странице вдовы появилась запись со строками французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, в которой высказывались просьбы о душевной стойкости на каждый день, обретении умения замечать главное и избавлении от иллюзий о безоблачной жизни.

Этот брак являлся вторым для исполнителя. С 2021 по 2023 год Маваши состоял в официальных отношениях с певицей Валерией Воеводиной.

Сведения о дате и месте прощания с музыкантом к текущему часу не опубликованы.

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