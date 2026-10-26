Еще в пяти МФЦ Подмосковья проведут консультации по вопросам погребения

Сотрудники центра мемориальных услуг с 26 по 30 октября проведут бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела в пяти МФЦ Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выездные консультации центра мемориальных услуг пройдут в офисах «Мои Документы» в Серпухове, Мытищах, Балашихе, Красногорске и Подольске.

Консультанты будут принимать жителей по следующим адресам: 26 октября — Серпухов, Борисовское шоссе, д. 17А; 27 октября — Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4; 28 октября — Балашиха, ул. Советская, д. 4; 29 октября — Красногорск, ул. Ленина, д. 2; 30 октября — Подольск, ул. Кирова, д. 39.

Сотрудники центра расскажут, как получить услуги в сфере погребения и похоронного дела, оформить пособие на погребение и какие документы для этого нужны. Также они ответят на другие вопросы жителей по мемориальным услугам.

Место проведения консультаций обозначат баннером. Сотрудников центра можно будет узнать по форменной одежде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.