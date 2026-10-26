Табуретка застряла в Toyota: школьник сбрасывал вещи с балкона в Балашихе

В одном из ЖК на улице Яганова в Балашихе ребенок устроил опасные игры. Школьник выбрасывал вещи с балкона и повредил несколько дорогих автомобилей, сообщает Telegram-канал «Балашиха Life».

Что произошло и как в голову ребенку пришла идея выкидывать вещи с балкона, неизвестно. Его опасные игры закончились тем, что школьник повредил несколько автомобилей.

Больше всего досталось припаркованной у подъезда Toyota Camry. Табуретка пробила заднее стекло и застряла в салоне.

Подростка быстро вычислили. Его родителям предстоит оплатить ремонт пострадавших автомобилей. Шалость не удалась.

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