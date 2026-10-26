Более 10 тонн гумпомощи отправили военнослужащим из Балашихи

Очередную партию гуманитарной помощи весом более 10 тонн отправили из Балашихи военнослужащим на Курское направление. В отправке груза приняли участие глава городского округа Сергей Лукичев, депутат Госдумы Сергей Юров и председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель местного отделения регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В состав гуманитарного груза вошли предметы первой необходимости, сладости и маскировочные сети, изготовленные «Сетевыми пчелками». Особое место в посылках заняли письма и рисунки школьников. Дети подготовили для военнослужащих послания со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

«За каждой такой отправкой — труд сотен людей и огромное желание поддержать наших бойцов. Благодарю волонтеров, общественные организации, предприятия и всех неравнодушных жителей Балашихи, которые участвуют в сборе и отправке помощи», — отметил Сергей Лукичев.

В Балашихе продолжают работать три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в общественной приемной «Единой России» на Парковой улице, 7, а также в общественной приемной на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.