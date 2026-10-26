Жителей Подмосковья предупредили об обмане под предлогом изъятия карты

Телефонные мошенники пугают граждан изъятием карты банкоматом и блокировкой операций, чтобы выманить код из СМС и получить доступ к мобильному банку, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники вместо сообщений о якобы оформленном кредите используют новую легенду — изменение «банковских правил». Они звонят от имени «службы финансового контроля» и заявляют, что все банкоматы страны перевели на «единый межбанковский стандарт», а карта собеседника якобы не прошла проверку.

Мошенники предупреждают: при снятии или внесении наличных через банкомат другого банка карту изымут, а операции заблокируют. Чтобы этого избежать, они предлагают дистанционно подключить вымышленный «межбанковский шлюз» и требуют назвать проверочный код из СМС. Получив его, преступники могут войти в мобильный банк и перевести сбережения на свои счета.

Если собеседник просит сообщить код из СМС, разговор следует прекратить. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают коды подтверждения. При сомнениях нужно самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру или лично посетить отделение.

Мингосуправления региона рекомендует изучить памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее родным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.