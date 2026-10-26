В Можайске расширят виноградник проекта «Можайская лоза» до 50 гектаров

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин посетил проект «Можайская лоза» в Можайском муниципальном округе и принял участие в посадке винограда. В перспективе площадь посадок планируют довести до 30–50 гектаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для виноградника проекта «Можайская лоза» подготовили около 3 гектаров. Из Дагестана доставили 3 тыс. двухлетних саженцев: 2 тыс. столовых сортов «Августин» и «Премьера» и 1 тыс. технического сорта «Первенец Магарача». Также приобрели 500 саженцев вишни, груши и фундука. Весной планируют заложить еще 3 гектара виноградника, затем расширить посадки до 30–50 гектаров.

Проект реализуют при участии Александра Григеля, владельца ООО «Горетово». Среди кураторов — профессор кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия Тимирязевской академии.

«У нас формируется собственная модель виноделия, которая объединяет выращивание винограда в Подмосковье и использование сырья из южных регионов России», — отметил Виталий Мосин.

Помимо виноградника и фруктовых садов, проект предусматривает возможное выращивание овощей открытого грунта, развитие аквакультуры и сельского туризма. На прилегающей территории планируют создать площадку для продажи саженцев и благоустроенное пространство для дегустаций выращенной продукции.

Совместно с партнерами из Ирана разрабатывают проект предприятия по переработке сельхозпродукции. Предполагается использовать продукцию из Ирана и культуры, которые планируют выращивать на землях ООО «Горетово», включая жожоба, голубику и грибы.

В Подмосковье работают три лицензированные винодельни: ООО «Шульгино» в Волоколамске, КФХ «Эльпа» в Краснознаменске и «Нордвайн» в Раменском округе. Они используют виноград из южных регионов России и местный урожай. В регионе также насчитывается более 100 виноградарей-любителей.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.