Загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов утром 26 октября

Более 1,1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Московской области утром в понедельник, 26 октября. Это на 8,4% больше средних значений прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 26 октября загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы.

Пробки отмечены на трассах М-2 «Крым», М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.