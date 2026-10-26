Агенты Киева готовили беспилотную атаку на систему ПРО Москвы

Сотрудники Федеральной службы безопасности не допустили нанесения ударов беспилотниками по важному элементу системы противоракетной обороны Москвы и предприятию электроэнергетического комплекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Там заявили о пресечении противоправной деятельности двух уроженцев Закавказья 1991 и 1998 годов рождения. Они действовали по заданию Службы безопасности Украины.

Злоумышленники собирались атаковать намеченные цели с помощью запуска дронов. Однако оперативники задержали подозреваемых в тот момент, когда они вели подготовку к проведению диверсий на энергетической инфраструктуре и важной части противоракетного щита Москвы.

Фигуранты забрали из закладок на территории Смоленской и Калужской областей FPV-дроны и элементы для создания взрывных устройств. В дальнейшем они рассчитывали осуществить запуск аппаратов из Московской области, после чего контроль над БПЛА должен был дистанционно осуществляться операторами с украинской территории.

По данному факту следственным подразделением ведомства начато уголовное производство по части 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса России. В случае, если вина будет доказана, задержанных ждет ответственность за участие в террористическом сообществе.

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