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Футболисты «Локомотива» были в вагоне, по которому ударил дрон ВСУ

Футболисты московского «Локомотива» оказались в числе пассажиров поезда, следовавшего из Анапы в Москву, который подвергся атаке украинского дрона. Об этом пишет журналист Иван Карпов, пишет MSK1.RU .

Столичная команда возвращалась с матча 12-го тура РПЛ, состоявшегося в Ростове-на-Дону. Предварительно известно, что удар беспилотника по составу обернулся травмами для пятерых пассажиров — один из них находится в тяжелом состоянии.

Игроки «Локомотива» при этом не пострадали. Из-за атаки железнодорожникам пришлось изменить маршрут: до Москвы команда добирается на автобусе.

Ранее сообщалось, что вагон пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва получил повреждения на станции Сомово. На месте происшествия работали оперативные службы, в том числе бригады скорой медицинской помощи.

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