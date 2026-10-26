Зарезанного бизнесмена нашли в коттедже под Череповцом
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Бизнесмена жестоко зарезали под Череповцом. Подозреваемый — знакомый жертвы, сообщает РЕН ТВ.
62-летнего Андрея П. нашли мертвым в деревне Городище. Тело нашла дочь убитого в его собственном коттедже. Предварительно, убийство произошло в период с 23 по 26 октября.
На трупе были найдены два ножевых ранения. Одно — в грудь, второе — в спину под левую лопатку.
Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Погибший занимался автомобильными стоянками и грузоперевозками. По подозрению в убийстве разыскивают его знакомого.
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