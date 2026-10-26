СМИ: Microsoft готовит масштабную программу добровольных увольнений

Корпорация хочет оптимизировать расходы после значительных инвестиций в ИИ. Для этого она собирается сократить штат, но без принудительных увольнений.

По данным издания, люди, попавшие под сокращение, получат стандартные выплаты как при увольнении. В начале этого года пакет выходного пособия, предложенный в США при увольнении сотрудников компанией Microsoft, включал как минимум 60 дней базовой заработной платы, в течение которых сотрудники оставались в штате, а для большинства сотрудников — до 39 недель базовой заработной платы в зависимости от стажа и срока работы в компании.

Издание пишет, что корпорация предлагает уволиться сотрудникам из США, Канады, Индии и Великобритании. При этом под сокращение не попадут отделы продаж, часть инженерных подразделений и некоторые корпоративные службы.

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