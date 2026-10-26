В Одинцове проведут финал чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье»

Финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» пройдет 30 октября в Одинцове. За победу поборются команды из округов региона, а ключевой темой соревнований станет космос, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» состоится 30 октября в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе по адресу: Одинцовский городской округ, ул. Маршала Жукова, д. 22. В нем встретятся победители от каждого округа.

Мособлдума создала игру в 2023 году. Она в интерактивной форме знакомит с историей, культурой и особенностями региона. Играть можно в школах, колледжах, вузах, библиотеках и молодежных центрах. В 2026 году ключевой темой чемпионата стал космос.

«В Подмосковье соединены богатая история, культура и современные технологии. Играя, участники вспоминают историю родного края, узнают интересные факты о городах и соревнуются за звание знатока региона», — отметила заместитель председателя Мособлдумы Линара Самединова.

По словам депутата, в чемпионате участвуют школьники из разных муниципалитетов. В этом году к ним присоединились студенты, для которых выделили отдельную возрастную категорию.

Соревнования проходят в три очных этапа. Отборочный состоялся с 7 сентября по 2 октября 2026 года среди команд школ, организаций среднего профессионального и высшего образования. Муниципальный этап прошел с 5 по 23 октября во всех округах Подмосковья среди победителей отбора. Завершит чемпионат региональный финал 30 октября.

Мероприятие проводят совместно с партнерами чемпионата — «Движением Первых» и Одинцовским городским округом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.