«Студенческий список» в Сербии не будет поставлять оружие в зоны конфликтов
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» намерено прекратить экспорт оружия в зоны вооруженных конфликтов. Как сообщает Reuters, это касается и продаж западным посредникам, которые затем передают вооружение Украине, пишет РБК.
О таких планах агентству рассказали ведущие кандидаты движения. Кроме того, представители «Студенческого списка» заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям Евросоюза против России из-за конфликта на Украине.
При этом энергетическую зависимость Сербии от Москвы движение рассматривает как экономическую необходимость.
Россия, в свою очередь, выступает против военной помощи Украине.
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