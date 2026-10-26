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«Студенческий список» в Сербии не будет поставлять оружие в зоны конфликтов

Политика
Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» намерено прекратить экспорт оружия в зоны вооруженных конфликтов. Как сообщает Reuters, это касается и продаж западным посредникам, которые затем передают вооружение Украине, пишет РБК.

О таких планах агентству рассказали ведущие кандидаты движения. Кроме того, представители «Студенческого списка» заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям Евросоюза против России из-за конфликта на Украине.

При этом энергетическую зависимость Сербии от Москвы движение рассматривает как экономическую необходимость.

Россия, в свою очередь, выступает против военной помощи Украине.

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