Стало известно, кто больше всего бесит россиян в офисах

ГК «Гранель» провела исследование об офисных отношениях и выяснила, какие коллеги раздражают сотрудников сильнее всего. Участникам предлагали выбрать соответствующий тип из списка. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Первое место с 24% занял работник, который заискивает перед начальством. Вторым стал неисправимый оптимист, отвечающий на любую проблему фразой «все обойдется» — его выбрали 18%. Третье место досталось коллеге, раздающему указания, хотя руководителем он не является, — 15%.

«Самое любопытное в этом списке — кто оказался в его конце. Человека, который перекладывает свою работу на других, главным раздражителем назвали всего 3% участников. Тот, кто добавляет коллегам нагрузку, беспокоит офис в шесть раз меньше, чем тот, кто просто слишком бодро реагирует на проблемы. Почти все верхние позиции описывают манеру держаться, а не качество работы», — рассказал PR-директор ГК «Гранель» Василий Гулин.

По его словам, у каждой профессии свой главный «враг», и совпадений почти нет. Продавцов сильнее всего раздражают советы без просьбы, административный персонал не выносит неисправимых оптимистов, а маркетологи жестче всех относятся к подлизывающимся к руководству.

У аналитиков на первом месте громкий сосед по рабочему месту, тогда как оптимисты их почти не задевают. Юристы оказались единственной группой без общего раздражителя: подлиза, самозваный командир и громкий коллега набрали у них 22, 18 и 18% соответственно.

Возраст и формат работы картину почти не меняют: и в офисе, и на гибридном графике тройка лидеров одинаковая. Заметный разрыв обнаружился лишь в отношении непрошеных советов — сотрудники до 25 лет не терпят их вдвое чаще других возрастных групп: 22% против 11–14%.

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