Может привести к изоляции: психолог назвала опасности увлечений пенсионеров

Хобби помогают пожилым людям справляться со стрессом, сохранять интерес к жизни и легче привыкать к выходу на пенсию. Однако иногда увлечения могут стать проблемой, сообщила РИАМО клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Виктория Кондрашина.

«Хобби — это мощный инструмент профилактики депрессии и когнитивного упадка. Когда человек сосредоточен на мелкой моторике или изучении нового, его мозг получает микродозы радости, удовлетворения от самой деятельности. К тому же, когда занимаешься чем-то интересным, время словно замедляется. Глубокое погружение в дело помогает справиться с ощущением пустого, тягучего времени, которое часто пугает пенсионеров», — объяснила Кондрашина.

Она добавила, что увлечения дают пожилым людям возможность заниматься любимым делом без дедлайнов и давления со стороны начальства. При этом важен не столько конечный результат, сколько сам процесс, который помогает снять стресс и принять новый жизненный этап.

Когда хобби становится проблемой

«Иногда хобби становится убежищем, попыткой уйти от реальности, прекратить общение. Если кто-то пытается заговорить с человеком в то время, когда он что-то увлеченно делает, то встречает резкую агрессию. Человек использует хобби как щит, чтобы избежать любых эмоциональных контактов», — предупредила специалист.

Она отметила, что другими тревожными признаками могут стать отказ от бытовых обязанностей и постепенная социальная изоляция. При этом родственникам не стоит критиковать увлечения пенсионера или пытаться заставить его отказаться от любимого занятия.

«Вместо этого лучше проявить искренний интерес. Например, попросить показать, как работает эта штука, которую он делает или сделал. Его увлечение станет своеобразным мостиком между вами, укрепит эмоциональную связь. Когда кто-то признает новое мастерство пожилого человека, у него повышается самооценка, появляется смысл в жизни», — отметила психолог.

Задача семьи заключается не в том, чтобы лишить пожилого человека любимого занятия, а в том, чтобы проявить интерес к его новому увлечению, заключила Кондрашина.

Добрый семейный праздник — День бабушек и дедушек — отмечают 28 октября в России и более чем в 30 странах мира. Он был учрежден в 2009 году по решению общественных организаций и цветочных компаний, которые решили продолжить традицию чествования старшего поколения.

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