Украинский «граф Дракула» покусал канадца за то, что тот назвал его русским
Уличный музыкант в Канаде познакомился с мужчиной. Сначала тот оказался слишком щедрым, но затем покусал артиста, сообщает SHOT.
Сначала восхищенный игрой музыканта незнакомец начал одаривать его. Он вручил 50 канадских долларов, потом еще 50, а затем бутылку вина.
Канадец поинтересовался происхождением щедрого мужчины, а тот попросил угадать. Артист предположил, что иностранец может быть русским, судя по его акценту.
После этой фразы мужчина наклонился к канадцу, заявил, что он украинец, а потом до крови укусил его за щеку. Подписчики посоветовали соотечественнику заявить в полицию на «украинского графа Дракулу», а также сделать прививки от бешенства.
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