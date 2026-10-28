Украинский «граф Дракула» покусал канадца за то, что тот назвал его русским

Уличный музыкант в Канаде познакомился с мужчиной. Сначала тот оказался слишком щедрым, но затем покусал артиста, сообщает SHOT .

Сначала восхищенный игрой музыканта незнакомец начал одаривать его. Он вручил 50 канадских долларов, потом еще 50, а затем бутылку вина.

Канадец поинтересовался происхождением щедрого мужчины, а тот попросил угадать. Артист предположил, что иностранец может быть русским, судя по его акценту.

После этой фразы мужчина наклонился к канадцу, заявил, что он украинец, а потом до крови укусил его за щеку. Подписчики посоветовали соотечественнику заявить в полицию на «украинского графа Дракулу», а также сделать прививки от бешенства.

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