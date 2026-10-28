«Кто я теперь?»: почему пенсионеры чинят приемники и собирают модели самолетов

После выхода на пенсию мужчины могут неожиданно увлечься коллекционированием, ремонтом старой техники или другими занятиями, которые родственникам кажутся бесполезными, сообщила РИАМО клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Виктория Кондрашина.

«Большинство мужчин всю жизнь определяют себя через такие роли, как профессионал в своем деле, руководитель, добытчик в семье. На пенсии эта социальная опора исчезает, и появляется вакуум. Мужчина мучается вопросом: „Кто я теперь, если мне не нужно никуда идти, ничего достигать, что-то доказывать?“» — сказала Кондрашина.

Она добавила, что необычные увлечения помогают пенсионерам сохранить связь с собой и вновь почувствовать собственную компетентность. Причем чем сложнее и оригинальнее занятие, тем больше возможностей продемонстрировать свои способности.

«Если дедушка вдруг начинает с маниакальным усердием собирать модели самолетов или чинить старые радиоприемники, то он не просто тратит время. Он восстанавливает чувство контроля над миром. В гараже или за столом с деталями он снова мастер, человек, который понимает, как устроены сложные вещи, и может ими управлять», — рассказала специалист.

Кондрашина подчеркнула, что подобные занятия позволяют мужчине вернуть ощущение собственной компетентности, которое оказалось под угрозой из-за возраста и завершения профессиональной деятельности.

Добрый семейный праздник — День бабушек и дедушек — отмечают 28 октября в России и более чем в 30 странах мира. Он был учрежден в 2009 году по решению общественных организаций и цветочных компаний, которые решили продолжить традицию чествования старшего поколения.

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