Резво «тыкают» в смартфон: современные дети не умеют пользоваться компьютером

Современные дети могут прекрасно разбираться в мобильных приложениях, но испытывать трудности с элементарными действиями на компьютере. Умение пользоваться смартфоном при этом не означает полноценную цифровую грамотность, сообщил РИАМО психолог Родион Чепалов.

«Современные дети нередко напоминают водителей, прекрасно освоивших автомобиль с автоматической коробкой передач, но не знающих, что находится под капотом. Смартфон позволяет решать задачи прикосновениями к экрану, а компьютер требует других навыков: пользоваться мышью, клавиатурой, создавать папки, сохранять файлы, устанавливать программы, иногда разбираться с драйверами и неполадками», — рассказал Чепалов.

По его словам, это связано с проблемой переноса навыков: умение быстро ориентироваться в одной цифровой среде не гарантирует, что человек сможет столь же уверенно работать в другой. Например, подросток может отлично монтировать видеоролики на телефоне, но при этом не знать, где найти скачанный документ на компьютере.

«Есть и психологический риск: привычка к простым интерфейсам снижает необходимость самостоятельно преодолевать технические трудности. Возникает установка: „Если сразу не работает, значит, приложение плохое“. Но у такого упрощения есть плюс — технологии становятся доступнее», — отметил специалист.

По мнению Чепалова, персональные компьютеры устаревают. Они просто меняют свою роль: смартфоны остаются удобными для повседневных задач, тогда как ПК необходимы для программирования, работы со сложными документами, аналитики и профессионального творчества.

Психолог порекомендовал давать детям практические задания: создавать семейные фотоархивы, монтировать фильмы на компьютере или самостоятельно искать причины технических неполадок. Так развивается цифровая самостоятельность, а не просто ловкость пальцев.

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