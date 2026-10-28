Программист на удаленке отсудил у компании почти 750 тыс за отмененные премии

Программист из Красноярска добился через суд выплаты почти 750 тысяч рублей от компании из Екатеринбурга, где работал дистанционно. Поводом для разбирательства стали отмененные премии и задержки зарплаты. После получения денег мужчина уволился, сообщает Baza .

30-летний специалист трудился в компании по трудовому договору с окладом 30 тысяч рублей. При этом с учетом регулярных премиальных выплат его ежемесячный доход мог достигать 80 тысяч рублей.

Спустя несколько месяцев работодатель перестал начислять бонусы, в том числе предусмотренную 30-процентную надбавку. Позже возникли и задержки заработной платы. Программист обратился в суд, потребовав взыскать образовавшуюся задолженность. Он настаивал, что премии выплачивались систематически и фактически являлись частью его заработка.

В ходе разбирательства выяснилось, что в компании не было отдельного положения о премировании, однако дополнительные выплаты сотрудник получал регулярно. Работодатель объяснял прекращение начислений финансовыми трудностями.

Суд также учел, что премий лишили именно этого программиста, тогда как обстоятельства отмены выплат другим сотрудникам не указывали на аналогичную ситуацию. В итоге требования работника удовлетворили, а общая сумма взыскания составила почти 750 тысяч рублей. После разрешения трудового спора программист уволился из компании.

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