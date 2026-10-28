Свет режет глаза, от звуков болит голова? Это может быть не мигрень, а менингит

Болезненная реакция на яркий свет, громкие звуки и даже обычные прикосновения может быть одним из признаков менингита, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Болезненная непереносимость дневного и электрического освещения служит характерным признаком менингеального синдрома. Воспаление оболочек мозга обостряет чувствительность рецепторов, поэтому обычный свет, прикосновения к коже и громкие звуки вызывают резкое усиление мучительной головной боли», — сказала Демьяновская.

Она предупредила, что насторожить также должны постоянная тошнота, внезапная повторная рвота фонтаном, которая не связана с приемом пищи и не приносит облегчения, а еще высокая температура, плохо поддающаяся действию обычных жаропонижающих.

«У грудных детей заболевание часто протекает под монотонный непрекращающийся плач, пульсацию и напряжение родничка, внезапный отказ от еды и парадоксальную раздражительность при попытке взять ребенка на руки», — рассказала врач.

Демьяновская уточнила, что особенно опасными признаками являются заторможенность, спутанность сознания, судороги и появление темно-багровой звездчатой сыпи, которая не бледнеет при надавливании прозрачным стеклом. Подобные симптомы могут наблюдаться, в частности, при менингококковой инфекции.

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