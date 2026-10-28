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Собака погибла из-за пожара в ЖК в Подмосковье

В деревне Сапроново в Подмосковье во время пожара скончалась собака. Возгорание уже ликвидировано, сообщает РЕН ТВ .

Полыхала квартира на десятом этаже дома в ЖК «Эко Видное 2.0». Как заявили пользователи соцсетей, девушку реанимировали прямо возле подъезда.

Ранее три человека пострадали при сильном пожаре в ЖК в Сапроново. Из дома эвакуировали 65 человек.

Соседи пострадавших отметили, что пожарные машины и бригады медиков не смогли подъехать к месту возгорания и оказать помощь из-за большого количества припаркованных автомобилей.

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