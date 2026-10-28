Женщину обвинили в гибели трехлетней дочери при пожаре в Хабаровске

В Хабаровске правоохранители обвинили 23-летнюю женщину в гибели ребенка при возгорании, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, вечером 29 апреля жительница Хабаровска оставила трехлетнюю дочь одну в квартире, включив электроплиту на максимальный режим, заперла входную дверь на ключ и ушла на длительное время. Ночью в комнате воспламенились горючие материалы, находившиеся в зоне очага пожара, под тепловым воздействием электронагревательного прибора. В результате пожара ребенок погиб от отравления продуктами горения.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Материалы дела направлены в суд.

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