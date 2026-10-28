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Малооблачно и без осадков: погода в Московском регионе 28 октября

Жителей Московского региона 28 октября ожидает малооблачная погода, без осадков. Днем температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст.

Ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Температура опустится до 2-4 градусов. Ветер станет слабым, а атмосферное давление составит 760 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о наступлении «автомобильной зимы» уже через неделю. Водителям нужно задуматься о замене шин.

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