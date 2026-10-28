Не пил за рулем, но лишился прав: москвич проиграл суд из-за пьяной подруги

Московский суд оставил в силе решение о лишении водительских прав мужчины, который доверил свой автомобиль знакомой, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили административный штраф. Владелец машины пытался оспорить наказание, однако апелляция не изменила первоначальное решение, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел в районе Бибирево. Мужчина ехал на Kia Sorento вместе со знакомой, однако за рулем находилась женщина. Пара заехала в магазин, где встретила друзей. Компания приобрела алкоголь и выпила его в расположенном поблизости кафе.

Позже участники встречи сели в автомобиль, но поездка привлекла внимание другой пары. Мужчина и женщина заявили, что водитель Kia Sorento задел их машину во время парковки, после чего на место вызвали сотрудников ГИБДД.

При проверке выяснилось, что знакомая владельца автомобиля управляла машиной в состоянии опьянения. Согласно материалам дела, концентрация этилового спирта в выдыхаемом ею воздухе составила 0,842 миллиграмма на литр.

Мировой судья назначил владельцу Kia административное наказание — штраф и лишение водительских прав на один год и семь месяцев. Основанием стало то, что он передал управление автомобилем пьяному человеку.

Мужчина не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Он настаивал, что сам не находился за рулем в момент описанных событий. Однако Бутырский районный суд указал, что пункт 2.7 ПДД запрещает передавать управление транспортным средством лицам в состоянии опьянения.

В итоге апелляционная инстанция признала первоначальное решение законным. Лишение прав сроком на 19 месяцев и штраф остались в силе.

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