Подросток ранил брата ножом в Хабаровске

В Хабаровске подросток во время конфликта ранил брата ножом. Его задержали полицейские, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В комнате коммунальной квартиры на улице Аксенова обнаружили 22-летнего молодого человека с ножевым ранением шеи. Сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские установили, что ранение нанес 16-летний брат потерпевшего. Родственники поспорили на бытовые темы, и в ходе конфликта подросток взял нож и ударил брата. Братья живут с матерью; подозреваемый нигде не учится и не работает.

Судебно-медицинская экспертиза признала вред здоровью легким. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. В отношении подростка избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке; решается вопрос о постановке на профилактический учет.

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