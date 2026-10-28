Кинолог раскрыл, почему нельзя ругать собаку за украденный носок

Собаки любят хватать запретную вещь именно тогда, когда хозяева смотрят на них. Но ругать питомцев в таких случаях не стоит. О том, как правильно реагировать, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Стремление схватить запретную вещь на глазах у хозяина — это классический пример запуска игры. Когда собака берет носок и видит, что хозяин смотрит, а затем еще и встает, собирается отнять вещь, она связывает это с «игрой в догонялки».

Ругаться в этот момент нельзя. Если человек сильно кричит на собаку, питомец может и испугаться. Воровство при этом необязательно прекратится — возможно, собака, наоборот, начнет воровать успокаивающие запахи, чтобы устранить тревогу. Если же ругать, отчитывать собаку ласково, играючи, она будет воспринимать это как игру.

«Кражу лучше не поощрять как форму игры — если собака не ест вещь, лучше ее игнорировать (не гнаться, не ругать). Когда вы не бросаетесь отнимать вещь, то ценность игры пропадает. Если же собака жует носок, важно тоже не бросаться (это опять спровоцирует игровую форму), а попытаться обменять его на вкусное лакомство. Нужно закрепить ассоциацию: команда „Дай“, собака отпускает вещь и получает что-то более ценное», — отметил эксперт.

Он добавил, что вырывать вещь опасно и бесполезно, это худший вариант развития событий. Так у собаки включается охранный ресурс, что этот носок следует защищать. Может спровоцировать агрессию, укусы. Если такой сценарий закрепится, исправлять будет сложно.

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