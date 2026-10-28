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Юристы Долиной проверят мемы с певицей на оскорбления

Культура

Юристы народной артистки России Ларисы Долиной проверят публикации, коллажи и мемы с ее участием на наличие оскорблений и унижений. Если такие факты обнаружат, будут поданы иски о защите чести и достоинства, сообщает РИА Новости.

По словам директора певицы Сергей Пудовкина, вместе с четырьмя юристами самым внимательным образом он проверит все упоминания имени артистки.

Если будет выявлено незаконное использование имени, оскорбление или попытка репутационной диверсии — в том числе в фотоматериалах, дипфейках и коллажах, — незамедлительно последует иск о защите чести и достоинства.

Пудовкин добавил, что публикации с упоминаниями Долиной будут проверяться круглосуточно.

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