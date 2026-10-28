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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Транспорт

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Данные меры установлены для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам советуют уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.

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