сегодня в 05:30

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.