Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.
Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
Данные меры установлены для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам советуют уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.
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