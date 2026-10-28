Трамп уверен, что война США с Ираном завершится в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что конфликт США и Израиля с Ираном закончится очень скоро, сообщает ТАСС .

Выступая перед сторонниками Республиканской партии в Техасе, он заявил, что Америка победит, как это произошло в Венесуэле. По словам Трампа, война может завершиться в любой момент, когда он этого захочет.

Он также вновь повторил свою позицию: Тегеран никогда не должен получить ядерное оружие.

Ранее американский лидер заявил, что при необходимости без колебаний снова атаковал бы Иран.

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