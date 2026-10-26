Криминалист назвал неожиданное место, где могут оказаться Усольцевы

Игнатов связал свою версию с отсутствием найденных вещей троих пропавших. Его предположение не подтверждает отъезд семьи за границу.

«У меня есть основание полагать, что Усольцевы могли скрыться. Предположительно, в США. У главы семьи может быть привязка к Соединенным Штатам. Его первая семья и сын живут там. В тайге, конечно, можно потеряться, пропасть, тебя будут долго искать и не отыщут. Но все равно были бы вещи, рюкзаки. Медведи не будут есть сумки, они остались бы валяться разорванные. Это же тайга, а не океан. По моему мнению, Усольцевы скрылись, нелегально перейдя границу России, например, в Монголии. И по поддельным документам могли сесть в самолет и полететь в любую страну», — сказал Игнатов.

Ранее член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края мастер спорта Владимир Попов заявил, что исчезновение семьи противоречит здравому смыслу. По его мнению, все трое не могли одновременно травмироваться или куда-то провалиться.

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