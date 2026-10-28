Рособрнадзор определил три схемы для апробации устного экзамена по истории

Для апробации устного экзамена по истории в 9-х классах Рособрнадзор выбрал три организационно-технологические схемы. Они различаются степенью участия экзаменатора и форматом подачи заданий — на бумаге или на компьютере, сообщает РИА Новости .

Апробация проходит в 30 регионах России, представляющих все федеральные округа.

Согласно первой схеме, задания выдаются на бумаге, экзамен проводит учитель истории, который задает ученикам дополнительные вопросы. Ответ записывается на аудио.

Во второй схеме задания также на бумаге, но экзаменует любой педагогический работник: он слушает ответ, не задавая вопросов, и ведет аудиозапись. Третья схема предполагает предъявление заданий на компьютере, без дополнительных вопросов и с аудиозаписью ответа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.