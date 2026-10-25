Онищенко предупредил о потенциальной угрозе вирусов животных из Европы

Европейские специалисты обнаружили два типа вируса, циркулирующего среди животных, за которыми необходимо наблюдать. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

«Безусловно, тут надо сейчас заниматься вирусом по той простой причине, что уже в Европе начали дифференцировать, что существует не только Шамонда, но есть еще два типа европейских штаммов среди животных», — отметил Онищенко.

Эпидемиолог добавил, что инфекция выявлена у животных в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Бельгии и Нидерландах.

Ранее Онищенко объяснил, как передается вирус Шамонда.

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