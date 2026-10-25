Песни из нового альбома Долиной «сгорели» в облачном хранилище «Яндекса»

Готовые к выпуску композиции из нового альбома народной артистки РФ Ларисы Долиной пропали из-за сбоев в облачном сервисе «Яндекса». Однако их восстановят по материалам, сохранившимся на жестких дисках, сообщил РИА Новости директор певицы Сергей Пудовкин.

«Мы готовили премьеру, релиз новой песни „Крылья“, вторая песня „Я метель, ты оттепель“, она выйдет синглом — все „сгорело“ на облаке», — сказал Пудовкин, отвечая на вопрос, пострадали ли песни Долиной из-за атак на дата-центры «Яндекса».

При этом директор артистки отметил, что благодаря его опыту все материалы были продублированы на жестких дисках в виде отдельных звуковых дорожек. В связи с этим есть возможность собрать их заново. Релиз новых песен будет в ближайшее время.

Ранее главред «Рунета» призвал усилить защиту дата-центров после сбоев «Яндекса».

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