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Взрыв и пожар случились в здании дочерней компании PepsiCo в США

Происшествия

В здании производителя продуктов Quaker Oats (дочерняя компания PepsiCo) в городе Сидар-Рапидс, штат Айова, произошел взрыв, за которым последовало возгорание, сообщает ТАСС.

На месте работают пожарные. Все сотрудники эвакуированы.

На кадрах с места происшествия зафиксировано, как над зданием поднимается густое облако дыма.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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