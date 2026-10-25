Взрыв и пожар случились в здании дочерней компании PepsiCo в США

В здании производителя продуктов Quaker Oats (дочерняя компания PepsiCo) в городе Сидар-Рапидс, штат Айова, произошел взрыв, за которым последовало возгорание, сообщает ТАСС .

На месте работают пожарные. Все сотрудники эвакуированы.

На кадрах с места происшествия зафиксировано, как над зданием поднимается густое облако дыма.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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