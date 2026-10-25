Один человек погиб и 10 пострадали при массированной атаке БПЛА по Белгороду

Массированная атака БПЛА по Белгороду привела к смерти одного мирного жителя. Еще десять человек оказались ранены, в том числе сотрудник скорой помощи, сообщает оперштаб Белгородской области.

Восемь пострадавших проходят обследования в больницах города. Врачи оказывают им необходимую помощь. Две женщины продолжат лечение амбулаторно.

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, в результате атаки отмечены значительные повреждения жилых домов, автомобилей, а также социальных и коммерческих объектов.

«На местах работают все оперативные службы. Главная наша задача — быстро закрыть тепловой контур по временной схеме. Коммунальщики приступают к уборке территорий», — отметил мэр в мессенджере МАКС.

Ранее Белгород попал под массированную атаку БПЛА. На места были отправлены сотрудники экстренных служб.

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