Главред «Рунета» призвал усилить защиту дата-центров после сбоев «Яндекса»

Сервисы «Яндекса» работали со сбоями после ударов по дата-центрам компании. Доступ к значительной части онлайн-услуг быстро восстановили.

Владимир Зыков заявил, что надо глобально подходить к защите этих ресурсов, потому что на них завязан цифровой суверенитет.

«То, от чего мы с вами зависим каждый день. Не с точки зрения взлома, хакерской атаки, как мы раньше обычно рассуждали, а с точки зрения защиты этих критически важных зданий. У нас в России есть топ-10 крупнейших дата-центров и это не тайна. То есть, если есть сильное желание, можно „нагуглить“. И, наверное, интернет строился по такому принципу, что все знают, где что находится, есть соответствующие описания в сети. Поэтому у нашего противника не было каких-то сложностей с тем, чтобы понять, куда направлять свои беспилотные летательные аппараты. Просто так строился интернет — в условиях открытости и всеобъемлемости», — прокомментировал Зыков.

Он отметил, что инфраструктуре нужна продуманная система пассивной физической защиты.

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