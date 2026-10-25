В «ЛизаАлерт» заявили о заметном росте угрозы медведей для поисковиков

Риск встречи с медведями во время поисковых операций сейчас значительно выше, чем за всю историю существования отряда «ЛизаАлерт». Об этом заявил председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев, сообщает ТАСС .

«Угроза встреч с медведями сейчас сильно больше, чем была на протяжении существования отряда», — отметил Сергеев.

Он также подчеркнул, что добровольцы находят следы хищников в разных регионах, включая Московскую область. Отряд придерживается своей тактики — выходить на поиск группами и заранее обозначать присутствие шумом.

Ранее медведь проник на предприятие и убил сторожа в Красноярском крае.

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