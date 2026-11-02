Тепловентиляторы сметают с полок: продажи выросли на 89%

Эксперт Праздников: при выборе обогревателя важна не только площадь

С наступлением холодов россияне бросились за обогревателями: продажи тепловентиляторов за год выросли на 89%, масляных — на 74%, кондиционеров с обогревом — на 71%. При выборе нужно учитывать не только площадь, но и теплоизоляцию, высоту потолков и сквозняки, сообщили РИАМО в «Авито».

Спрос на обогреватели на «Авито» заметно вырос к концу осени. В сентябре 2026 года наибольшая доля продаж пришлась на масляные обогреватели — 16%. По сравнению с прошлым годом их стали покупать на 74% чаще. В среднем такая техника стоила 2 тыс. рублей на ресейле и 5 тыс. — в новом состоянии. Модели подходят для жилых помещений и офисов, отличаются отсутствием шума и низкой ценой.

Следом идут тепловентиляторы — 14% продаж. Их рост оказался самым заметным: за год спрос вырос на 89%. Средняя цена на ресейле — 3 тыс. рублей, в новом состоянии — 11 тыс. Чаще всего их используют для быстрого точечного обогрева в маленьких комнатах или офисах.

Газовые обогреватели заняли 11% рынка, их продажи выросли на 19%. В среднем они обходились в 7 тыс. рублей на ресейле и 20 тыс. — в новом. Такие модели применяют для обогрева веранд или больших хорошо вентилируемых помещений, например производств.

Тепловые пушки составили 5% продаж с ростом на 49%. Их средняя цена — 2 тыс. рублей на ресейле и 6,5 тыс. в новом состоянии. Они мощнее тепловентиляторов и подходят для больших помещений.

Также на 71% выросли продажи кондиционеров с функцией обогрева. На ресейле их покупали в среднем за 17 тыс. рублей, новые — за 38 тыс. Такие устройства обеспечивают микроклимат круглый год и энергоэффективнее электрических обогревателей.

Руководитель по развитию бизнеса ТВ/АВ и бытовой техники «Авито» Александр Праздников предупреждает: при выборе обогревателя важно учитывать не только площадь помещения.

«Качество теплоизоляции, высоту потолков и наличие сквозняков — эти факторы влияют на необходимую мощность прибора», — отмечает эксперт.

По его словам, чтобы оценить расходы на эксплуатацию, стоит учитывать энергопотребление устройства и предполагаемую продолжительность его работы.

«При покупке техники в ресейле важно осмотреть корпус и кабель на предмет повреждений, проверить комплектацию и убедиться в наличии предусмотренных производителем систем защиты», — добавляет Праздников.

Отдельного внимания, по его словам, требуют газовые и дизельные модели: при их использовании необходимо строго соблюдать требования производителя к вентиляции и отводу продуктов сгорания.

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