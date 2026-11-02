Есть повреждения: над Воронежской областью уничтожили 20 БПЛА

«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Гусев в мессенджере МАКС.

При этом из-за падения обломков беспилотников в Воронеже и одном из районов оказались повреждены фасады, а также остекление двух частных домов.

Ранее Самарская область подверглась атаке со стороны ВСУ.

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