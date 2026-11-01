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Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 в США

Американский лидер Дональд Трамп сказал, что хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в декабре в Майами, сообщает ИА Регнум .

Об этом он заявил 31 октября, общаясь с журналистами в резиденции в Мар-а-Лаго.

«Я бы сделал, без проблем», —ответил Трамп на вопрос корреспондента о возможности приглашения Зеленского на мероприятие.

По словам Трампа, он считает, что конфликт между Украиной и РФ закончится «в не столь отдаленном будущем».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран G20 отметил, что Штаты не считают, что РФ и Украина находятся на пороге достижения мирного урегулирования.

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