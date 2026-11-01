Минобороны: 235 украинских дронов уничтожили над РФ ночью

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Этой ночью над российскими регионами были сбиты 235 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Они перехвачены с 20 часов 31 октября до 8 часов 1 ноября дежурными силами ПВО.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.

Также ночью армия России ударила по объектам управления движением на ж/д станции и сухогрузу противника.

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