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ВС РФ поразили объекты управления движением на ж/д станции и сухогруз Украины

В течение прошедшей ночи российская армия продолжила наносить удары беспилотниками по морским судам и объектам логистической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, сообщает пресс-служа Минобороны.

Пострадали объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Они обеспечивали доставку вооружения и военной техники для украинской армии из западных областей страны.

На переходе морем в 69 км юго-западнее Одессы под удар ВС РФ попал сухогруз. Он доставлял грузы для ВСУ.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что БПЛА атаковали регион ночью и утром. Сбито более 100 дронов.

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