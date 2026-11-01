Лицом в пол: силовики ворвались в закрытый свингер-клуб Bizarre в Москве

Силовики ворвались в закрытый свингер-клуб Bizarre в Москве. Около 200 человек, пришедших на эротическую вечеринку в честь Хэллоуина, уложили лицом в пол и проверяли документы, сообщает SHOT .

Полицейские пришли в московский клуб в Ленинской Слободе во время вечеринки 18+, посвященной Хэллоуину. Целью рейда стала проверка на пропаганду ЛГБТ*. Участники были одеты в костюмы персонажей мультфильмов и других представителей поп-культуры, а на столах лежали секс-игрушки. Всех посетителей уложили лицом в пол, после чего устроили обыск и допрос.

В клубе находились около 200 человек. Силовики ворвались, когда организаторы пригласили гостей погрузиться в мир новых ощущений благодаря «Сенсориуму» — специальным практикам, включающим прикосновения и исследование чувственности.

Это уже не первая проверка в клубе Bizarre. В декабре 2024 года силовики пришли с проверкой, а в мае 2025 года устроили рейд во время вечеринки «Порочная: Милфы Древней Греции».

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

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