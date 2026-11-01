Охотник подстрелил товарища вместо лисы в Новосибирской области

сегодня в 10:05

Инцидент произошел в лесу вблизи населенного пункта Осинцево в Чановском районе. 38-летний мужчина увидел выскочившую из леса лисицу и трижды выстрелил в нее из карабина.

Одна из пуль попала в его 66-летнего друга. Раненого мужчину срочно доставили в больницу с огнестрельными ранениями обоих бедер и мошонки. У пострадавшего развился геморрагический шок.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее охотник застрял в тайге с телом напарника, убитого медведем в Красноярском крае. Мужчина находится примерно в 160 км от ближайшего населенного пункта.

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