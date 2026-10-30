Охотник застрял в тайге с телом напарника, убитого медведем

В Красноярском крае спасатели не могут эвакуировать охотника, оставшегося в тайге после гибели его напарника при нападении медведя. Мужчина находится в лесной избушке в Курагинском округе, примерно в 160 км от ближайшего населенного пункта. По словам его близких, запасов еды хватит еще на 5-7 дней, а патронов осталось немного, сообщает NGS24.RU .

По информации регионального управления МЧС, провести эвакуацию невозможно из-за неблагоприятных погодных условий. Вертолет не может добраться до предполагаемого места нахождения охотника. По той же причине пока не удается вывезти тело погибшего.

Охотник погиб 28 октября после нападения медведя. Его напарник остался в первой избушке, а он вместе с собакой ушел проверить другое лесное укрытие.

Ближайшая возможность для вылета может появиться в воскресенье — при условии улучшения погоды. Предполагается, что вертолет направят из Хакасии. На борту будут пять спасателей, в Курагино к ним должны присоединиться сотрудники полиции, после чего группа отправится к месту происшествия.

По словам близким, вечером погибший должен был вернуться из другой избушки, однако обратно пришла только собака. Тогда Юрий решил отправиться на поиски, пока следы еще можно было различить.

Во время поисков, уже после 20:00, примерно через 6-7 км от избушки мужчина заметил в темноте силуэт медведя и его глаза. Как утверждают близкие охотника, мужчина сделал два выстрела и убил зверя. Неподалеку он обнаружил тело напарника, после чего поспешил обратно в укрытие. Сейчас выживший поддерживает связь с родными по спутниковому телефону.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.