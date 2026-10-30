В Подмосковье выявили 372 тыс случаев самовольного размещения линий связи

Энергетики с начала 2026 года выявили в Московской области 372 тыс. случаев самовольного размещения волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Операторы, которые размещают кабели на опорах без договора, рискуют получить счет за весь период бездоговорного пользования и столкнуться с принудительным демонтажем. Договор с электросетевой компанией обеспечивает прозрачный тариф, законное размещение и защиту инвестиций.

Наличие договора предусмотрено статьей 6 закона «О связи». Правила недискриминационного доступа, утвержденные постановлением № 2106, гарантируют оператору доступ к инфраструктуре при технической возможности, равные условия и экономически обоснованные тарифы.

Для оформления оператор направляет в энергокомпанию заявку на размещение сети и выдачу технических условий (ТУ). Компания рассчитывает резерв прочности опор и выдает ТУ либо мотивированный отказ. На основе ТУ оператор готовит рабочий проект и проект производства работ, затем передает их на проверку энергокомпании.

После согласования оператор получает официальный допуск бригад к работам на линиях электропередачи. По завершении монтажа он запрашивает справки о балансовой принадлежности инфраструктуры и выполнении работ согласно ТУ. Процесс завершается подписанием договора временного размещения сети связи и доступа к энергообъектам.

Если кабель уже размещен без документов, сетевая компания выявляет его и предлагает заключить договор. При отказе она взыскивает через суд плату за весь период бездоговорного пользования и добивается демонтажа линий. Министерство призывает операторов своевременно оформлять правовые отношения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.