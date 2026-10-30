«Просто выкинули»: туристы из Египта оказались в Уфе вместо Москвы без билетов

Туристов, летевших из Шарм-эш-Шейха в Москву, самолет привез в Уфу — и там людям предложили добираться домой самостоятельно. Авиарейс приземлился не в том городе из-за закрытого воздушного пространства, об этом рассказала одна из пассажирок, пишет «Осторожно, Москва» .

По словам пассажирки, рейс Air Cairo приземлился в Уфе из-за закрытого воздушного пространства. Это произошло около 03:00 по московскому времени. Позже туристам сообщили, что экипажу нужно отдохнуть 14 часов: людей провели через паспортный контроль и попросили покинуть аэропорт.

При этом, по словам женщины, в Москву самолет отправится уже без пассажиров, а им предложили либо ехать домой самим, либо ждать автобусы с неизвестным временем отправления — дорога может занять больше суток.

«Здесь весь самолет, нас просто вывели на улицу через паспортный контроль и выкинули, чтоб проблем не иметь. Самим добираться, рейсов нет», — рассказала пассажирка.

Женщина также утверждает, что представители авиакомпании и аэропорта отказываются встречаться с туристами, а документы, подтверждающие изменение маршрута и высадку пассажиров в Уфе, им не выдали. Людям предлагают самостоятельно обращаться в Египет, откуда они вылетали.

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