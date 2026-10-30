Как за 10 лет изменилось отношение россиян к покупке автомобилей с пробегом

За последнее десятилетие процесс приобретения подержанного автомобиля в России претерпел серьезные изменения: значительная его часть перешла в онлайн-формат, а проверка истории машины стала стандартным шагом перед сделкой. К юбилею Автотеки аналитики сервиса провели исследование и выяснили, как изменились покупательские привычки и какая информация об автомобиле для россиян наиболее важна.

Согласно опросу Авито Авто, изучение истории эксплуатации автомобиля превратилось в обязательный этап: 96% респондентов проверяют ее онлайн, причем 61% делают это еще до контакта с продавцом или осмотра машины. При этом для 40% опрошенных такая практика стала новой за последние 5–10 лет. В среднем пользователи изучают порядка 10 отчетов, прежде чем впервые связаться с владельцем.

Основная задача проверки истории подержанного автомобиля — минимизировать риски при сделке. Более половины участников опроса (53%) уверены, что предварительное изучение истории помогает не купить машину со скрытыми дефектами. Еще 43% отмечают, что проверка позволяет быстрее отсеивать неподходящие варианты и не тратить время на поездки для осмотра, а 34% видят в ней возможность сравнить автомобили и выбрать оптимальный.

По данным Автотеки, в отчетах россияне чаще всего смотрят фотографии автомобиля (69%), детали повреждений (57%), рекомендации ИИ, основанные на методиках и опыте профессиональных автоэкспертов (54%), историю эксплуатации (53%) и сведения из предыдущих объявлений о продаже (48%). В среднем пользователи изучают порядка 10 отчетов, прежде чем впервые связаться с владельцем.

«За 10 лет существенно изменились не только технологии, но и ожидания покупателей автомобилей с пробегом. Если на старте в Автотеке было всего около 20 источников данных, то спустя 10 лет после запуска их количество превысило 2 тыс. Это помогает сделать вторичный рынок автомобилей прозрачным, чтобы покупатели могли принимать взвешенные решения, а продавцы — укреплять доверие клиентов», — комментирует Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто.

Как изменения рынка повлияли на культуру проверки автомобилей

В 2016 году российский вторичный авторынок начал восстанавливаться после спада: за год продажи выросли на 6,1% к предыдущему году. В этот период Авито как одна из крупнейших площадок по продаже автомобилей и ведущие российские автодилеры объединили усилия для повышения прозрачности рынка и предоставления покупателям информации об автомобилях до сделки. Результатом сотрудничества стал запуск Автотеки, в отчетах которой содержались данные о числе владельцев, участии автомобиля в ДТП и ограничениях на регистрацию. В 2017–2018 годах Автотека расширила перечень источников: к сведениям от дилерских и сервисных центров добавились данные о полисах ОСАГО и КАСКО, а также информация о страховых случаях, включая ДТП, оформленные по европротоколу. Новые источники позволили выявлять повреждения, не зафиксированные в ГИБДД.

К концу 2019 года Москва заняла 1 место в мире среди мегаполисов по размеру парка каршеринговых автомобилей: по данным «АВТОСТАТ», он превысил 30 тыс. машин, почти удвоившись за год. Тогда же в отчетах Автотеки появились сведения о коммерческом использовании автомобилей. В период с 2020 по 2024 год список источников пополнился историей продаж на Авито Авто и других площадках, результатами независимой экспертизы, фотографиями от партнеров сервиса и реестром арбитражных дел.

В 2025 году, наряду с расширением источников данных, Автотека взяла курс на их интерпретацию с помощью ИИ. Алгоритмы начали анализировать данные более чем из 2 тыс. источников и формировать рекомендации по автомобилю. Еще одним обновлением стала интерактивная схема ДТП, которая визуально показывает, какие элементы кузова были затронуты в аварии или ремонте.

В 2026 году структура вторичного авторынка заметно изменилась прежде всего за счет роста присутствия китайских брендов. За январь–сентябрь 2026 года, по данным «АВТОСТАТ», в Россию ввезли 334,3 тыс. автомобилей с пробегом — на 4% больше, чем годом ранее. При этом около четверти из них поступили из КНР. На фоне увеличения числа таких машин Автотека запустила зарубежные отчеты, позволяющие проверять историю авто до ввоза в РФ. Первой страной, данные из которой стали доступны пользователям, оказался Китай.